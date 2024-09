Kõrghariduse leping sai Rakvere haiglas allkirjad

Pikalt küpsenud idee sai nüüd ametliku kinnituse allkirjade näol ja juba novembrist on võimalik hakata esitama sisseastumistaotlusi õenduse põhiõppesse, millest suurem osa toimub just Rakvere haigla õppebaasis. Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev tõdes, et tegu on kaua tehtud kaunikesega. "Idee sai hoo sisse rohkem kui kaks aastat tagasi, mil Tallinna tervishoiu kõrgkooli (TTK) rektori Ülle Ernitsaga sellest juttu tegime," rääkis Suurkaev.

Põhjus, miks sellise väljundi pakkumine üldse kõne alla tuli, on praktiline. Esiteks on palju noori, kes keskkooli järel liiguvad maakonnast välja tõmbekeskustesse, ja elu näitab, et suure tõenäosusega nad sinna ka jäävad. Teisalt on rohkesti neid, kes on end sisse seadnud ja pere loonud just Lääne-Virumaal, aga kellel edasiõppimisvõimalusi​ napib. Ja kolmandaks – tervishoius valitseb tööjõupuudus. Haiglaga integreeritud õpe annab ideaalse võimaluse õppuril oma teadmisi kohe praktikas kasutada ja haigla saab leevendust tööjõupuudusele.