Varastamisel kasutatakse petteks või kaasosalistena üha enam lapsi

"Veidi suuremad lapsed üldjuhul saavad aru, et nad on kaasatud tegema midagi halba, ning see võib tekitada juba varases eas antisotsiaalset käitumist ning vaimseid probleeme. Näiteks hiljuti pidid kaks last pealt nägema, kuidas nende ema tabati teolt, kui ta üritas toime panna korraga ligi paarikümne toote vargust," tõi Aia esile.