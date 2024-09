Video Eluohtlik mäng Tapal: poisid tagusid raudteel palli

Tapa raudteejaamas rongi oodanud Klaarika kirjeldas, kuidas poisid olid alguses jaamahoone juures museaaliks oleva auruveduri ümbruses mänginud ja seejärel asunud palli taguma vastu ooteplatvormi valgustusposti. "Ühe löögi järel lendas pall üle kahe rööpapaari ja ooteplatvormi. Seejärel ronis üks poistest üle rööbaste, ronis perroonile ning jälle üle rööbaste, et pallile järele minna. Pall käes, lõi ta selle taas üle raudtee oma sõprade poole," kirjeldas naine. Video on filmitud kell 18.37, rong pidanuks jaamas olema 18.35, kuid hilines mõned minutid.

Klipp jõudis ka Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimehe Tamo Vahemetsa meilikasti, kuhu niisuguste olukordade jäädvustusi saadetakse nädalas mitu. "Raudtee, lapsed ja mäng ei sobi kohe kindlasti omavahel kokku," ütles Vahemets. "Me ju teame, et rong ei saa pidama. Küsimus on selles, kas need lapsed seda ka teavad, et nende mäng võib saada saatuslikuks."