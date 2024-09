Omavalitsused õpivad kriisiks valmistumist ja riskide hindamist

"Iga omavalitsus peab hindama, missugused riskid tema piirkonda enim ohustavad. Sõltuvalt piirkonnast võivad kohalikku elu ohustada kas keemiaõnnetused, varingud, üleujutused, metsatulekahjud või muud õnnetused," selgitas päästeameti kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse ekspert Terje Lillo. "Hea ja läbimõeldud riskianalüüs on aluseks kriisis töötavale plaanile. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel ja kogukonnal elanikkonnakaitses tähtis roll."

Hädaolukorra seaduse muudatusega, mille eesmärk on kohalike omavalitsuste toimepidevuse suurendamine, muutuvad kõik 79 omavalitsust elutähtsat teenust korraldavateks asutusteks.

"Seminaril on võimalik testida riskide hindamise ja kriisiplaanide interaktiivset tööriista, mida töötab välja riigikantselei koos partneritega," ütles Lillo ja lisas, et loodetavasti see praktiline harjutus maandab hirmud ja tekitab huvi jätkata oma kriisimeeskondadega riskianalüüsi koostamist.