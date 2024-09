Ida prefektuuri kiirreageerija Pariisis: kohalik eestlanna oli meid nähes lausa šokis

Paralümpiamängudel*, mis jõuavad kulminatsioonini tuleval pühapäeval, on kohal ka Ida prefektuuri kiirreageerijad. Üks neist abilistest on kiirreageerija Kristjan, kelle täisnimi jätame ametist tulenevatel põhjustel avaldamata. Rääkisime temaga, millised on muljed suurest spordipeost, linnast ja milliseid olukordi ette tulnud on.