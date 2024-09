Üllatuslaiv: Station Narva järelpeol astub üles räppar Madz

Muusikute perekonnas sirgunud Madz on loonud muusikat juba 15 aastat, valdab kitarri ja klaverit ning on mänginud basskitarri hevibändis. Tema suureks mõjutajaks on olnud vanad Motowni gruuvid, mis sillutasid tee räpibiitide loomiseni ja lõpuks ka selleni, et neiu hakkas ise laulma ja räppima. Seltsis on segasem – ka Narvas on neiuga kaasas räpparid Mementō ja LuuP, kellega koos on räpirada astutud.