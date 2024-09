Koolid saavad riigikaitseõpetuse tundide pidamiseks toetust küsida

Eelmisest õppeaastast on riigikaitseõpetus kohustuslik kõikides gümnaasiumites ja kutseharidusasutustes. Tundide kvaliteetsemaks andmiseks toetab kaitseressursside amet 2024. aastal koole 467 000 euroga, millest enamik on kahe eelmise vooruga juba eraldatud. Eesmärk on toetada väljaõpet, rahastades transporti riigikaitselaagrisse, õhk- või sportrelvade hankimist väljaõppeks lasketiirus, või kirjalike õppematerjalide ehk uue riigikaitseõpiku ostu.

Kaitseressursside ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juht Aare Jamnes ütles, et riigikaitseõpetus muutub varasemast kaasaegsemaks. "Toetused aitavad luua palju kaasavamaid õpikeskkondi ja -võimalusi õpilastele. Sel aastal oleme toetanud 139 kooli ehk oleme jõudnud vähemalt 7000 õpilaseni," rääkis Jamnes. "Õpikute puhul on oluline silmas pidada, et isegi kui raamatukaanel on kirjas "gümnaasiumitele ja kutseõppeasutustele", ulatub nende väärtus ka teiste ainete õpetajate ja lapsevanemateni. Riigikaitseõpetus on kodanikuhariduse üks lahutamatuid osi ning selle tähtsustamist peaksid kõik koolid toetama."