Kuulsate suunamudijate video tõi Rakvere pitsakohvikusse rahvamassi

Nii jõutigi Rakverre, sest Ciao Bella on hinnangute põhjal vaieldamatult esikohal: viiest võimalikust tärnist on einestajad sealsele söögile andnud lausa 4,9 tärni. "Ega me ei teadnud, et nad tulevad. Nägime, et seltskond tuli, istus lauda ja väljas hakkas mingi action käima. Lõpuks nad tulid tutvustasid ka end ja mida täpsemalt tehakse," rääkis Kalda.