Logistikaettevõtjad ei poolda palgafondi maksu

"Rahvusvahelisi vedusid teostavate logistikaettevõtete puhul jaotuvad kulud üldjoontes nii, et ligi poole moodustab kulu kütusele ja veerandi töötasud ja teede maksud. Ehk kolmveerand kuludest on otseselt seotud maksudega. Iga muutus seal omab suurt mõju ettevõtete käekäigule. Seega ei poolda ELEA, mille liikmete töötajaskonda kuulub ligi 6000 inimest, ei palgafondi maksu ja kindlasti mitte ettevõtete tulumaksu kehtestamist," rääkis Kitsing.

ELEA juhatuse liikme sõnul saab ta aru, et riigil on vaja leida täiendavaid vahendeid julgeoleku jaoks, kuid palgafondi ja ettevõtete tulumaks pole kindlasti mõistlikud lahendused. "Pigem võiks siis juba tõsta mõnda olemasolevat maksu, kasvõi näiteks käibemaksu, nagu tehti hiljuti Soomes," märkis Kitsing.

Ettevõtete tulumaksu kehtestamine kirjutaks Kitsingu hinnangul ümber Eestis seni kehtinud ja meie majandusele edu toonud maksupoliitika. "Just see on toonud Eestisse palju välisinvesteeringuid ja aidanud meie ettevõtetel areneda, teha uusi investeeringuid. See ju ongi see, mis kõige rohkem majandust arendab. Seda poliitikat ei tohiks mingil juhul muuta," rääkis Kitsing.