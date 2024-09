Päästeameti inspektorid alustavad Virumaa haridusasutuste kontrolli

"Tavapäraselt kontrollime koole ja lasteaedu just sügisel, et vaadata, kas asutused on uueks õppeaastaks ka tuleohutusalaselt valmistunud, ning ühtlasi veenduda laste ja personali ohutuses. Väikese etteteatamisega kontrollimised annavad hea ülevaate reaalsest ohutusalasest olukorrast, mis haridusasutustes igapäevaselt valitseb," selgitas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Karin Viitmaa.