Järgmine õppeaasta võetakse Võsul vastu uues koolimajas

Haljala vallavanem Anti Puusepp nentis, et omal ajal koolimaja ehituse jaoks korraldatud arhitektuurikonkursile laekus palju häid töid. Võidutöö järgi tehtud projekti põhjal ehitus käima läks ja on vallajuhi sõnul kenasti graafikus.

Koolimaja hoov on praegu üks suur ehitusplats ning vahetunnil on nii õpilastel kui ka õpetajatel põnev vana maja akendest ehitust jälgida. Kogu tegevus on nende jaoks justkui peo peal. Betooni valamine oli olnud eriti põnev töö, mida jälgida, samuti kraana toimetamine.