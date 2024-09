Haljala valda kavandatakse 250 meetri kõrgusi tuulikuid

Haljala valla tuuleparkide eriplaneering algatati juba 14. aprillil 2023. Protsess on tavaliselt kaheetapiline: esimene etapp keskendub asukoha valikule, teine detailse lahenduse koostamisele. Et kiirendada taastuvenergia projekte, on aga ette nähtud võimalus, et eriplaneeringu asukoha analüüs lõppeb juba detailse lahendusega.