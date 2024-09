Rakvere vald soovib Pahnimäe oosi riikliku kaitse alla võtta

19 hektari suurune Pahnimäe oos paikneb Rakvere vallas Päide ja Veltsi külas. Selle olukord on aegade jooksul korduvalt muutunud. Oosi on kaitse alla võetud, siis jälle kaitse alt välja arvatud. Oosist on isegi kruusa kaevandatud. Praegu on lahtine, milliseks kujuneb ala lõplik saatus.