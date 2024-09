Päevi näinud suusad pakkusid suusamaja avamisel rohkesti kõneainet

Küsimusele, kas iga külaline pidi paari kaasa võtma, lõõbiti vastu, et loomulikult, kohe hakatakse võistlema. Tegelikult on nendel suuskadel võistlemine jäänud aastate ja aastate taha. Osa neist olid lausa puust.

Kadrina suusamaja valmimise üks eestvedaja Andres Nukk rääkis, et tal on kodus umbes 200 paari vanu suuski ning tõi osa neist avamisele. "Selleks et saaksite küsida ja millestki rääkida," viskas mees nalja küsimuse peale, miks ta sellise esindusliku näituse avamiseks püsti pani. Tegelikult soovis ta kunagi suuskadest aia ehitada. Kuigi see plaan on praeguseks kõrvale jäänud, on suuski kodus omajagu.