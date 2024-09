Rakveres on turiste sellepärast vähe, et nad sõitsid viida järgi ja on nüüd Näpil! Kunderi ja Karja tänava uuendatud ristmikul on teeviitade ja märkidega küll midagi valesti läinud. Kesklinnani väidetakse olevat 4 kilomeetrit, aga tegelikult on vähem kui 1,5 ja liiklusmärgid on puuokste taga täielikult peidus.