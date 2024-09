Kolumn: piduritest

Tegelikult ei ole sugugi lihtne mõista oma maailmavaate kitsarinnalisust. Meid hakati piirama juba lapsest saati, piiramine jätkus lasteaias ja koolis ning jätkub täiskasvanueas. Mõnikord on piiramine nii peen, et me ei saa sellest arugi – piiratus on muutunud tavaliseks. Nii tavaliseks, et seda peetakse eriliseks.