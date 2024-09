Kaja Fridolini maalilised rännud lõuendil viivad värvikale teekonnale

Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt ütles, et Kaja Fridolini näitus on ühest küljest üllatuslik, teisalt annab aimu tema isiksusest. «Kõik teosed on tema eluga ja mõtetega, samuti reisidega seotud,» lausus Hütt. «Väga terviklik näitus.»