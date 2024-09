Pärandihoidja sajand. Fredi Tomps

«Mul on hea meel uuesti kohtuda siin minu omaaegse teise koduga. Sagadi mõis oli minu teiseks koduks üsna pikalt ja mind rõõmustab siin mõisas, mis nüüd näeb välja lossina, teiega kohtuda ja muidugi see, et Sagadi elab edasi,» lausus 96-aastane tulihingeline muinsuskaitsja Fredi Tomps mõisasaalis kuulajate ees seistes. «Te ei kujuta ette seda aega, kui need mõisad – Sagadi, Palmse, Vihula, Kolga –, Lahemaa rahvuspargi mõisad, olid kohutavas seisus varemetena. Nüüd on olukord suurepärane,» nentis Lahemaa pärlid uuele elule aidanud arhitekt.