Digiretseptiga ravimeid saab osta kõikjal Baltimaades

Lisaks Leedule on eestlastel reedest võimalus retseptiravimeid soetada Hispaanias, Horvaatias, Kreekas, Lätis, Poolas, Portugalis, Soomes ja Tšehhis.

Reedest on Eesti elanikel võimalik digiretsepti alusel osta retseptiravimeid ka Leedu apteekidest ja vastupidi. Seega on piiriülese digiretsepti teenusega kaetud nii Eesti, Läti kui ka Leedu ja patsientidel on võimalik oma ravimid mugavalt kätte saada kõigist nende riikide apteekidest.