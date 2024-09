Ohutuse suurendamise tähe all rajatav bussipeatus ajas külarahval harja punaseks

Transpordiamet asus augusti keskel remontima teelõiku Lääne-Virumaal Kadrina vallas Tapa–Loobu teel. Ühes sellega saavad uue ilme ja asukoha kaks bussipeatust. See aga, et muudetakse Rannavärava peatuse senist asukohta, on kohalikele vastukarva. "See on ju poolik lahendus," nentis nördinud külaelanik Ahto Neidek.