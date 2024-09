Vanaisa Kuido Merits: "Elu läheb edasi, geenid samuti"

"Kui vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada vanavanemaid ning avaldada neile austust laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest, siis see on äärmiselt tänuväärne," avaldab oma arvamust vanavanemate päeva kohta Tapa vallavalitsuse avalike suhete spetsialistina töötav Kuido Merits, vanaisa kahele pojapojale, keda ta ei näe küll nii tihti, kui sooviks.

Pojapojad on 11- ja kolmeaastane ning see, et neid on kaks, on äärmiselt tähtis: nii Kuido Meritsa ema kui ka isa, tema ise ja ta abikaasa ning koguni nende poeg Mats on olnud pere ainsad lapsed.