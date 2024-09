Vanavanemate tarkuseterad on väärt salve kogumist

Aastal 2010 kuulutas riigikogu selle riiklikuks tähtpäevaks. Otsest selgitust sellele, miks eelnõu algataja just septembrikuu valis, ei ole. Ent see on sobiv kuu. Kuldne, leebe, soe. Teine pühapäev sai valitud emade- ja isadepäeva eeskujul: neid tähistatakse vastavalt mai ja novembri teisel pühapäeval.