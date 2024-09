Päästeamet soovitab mõelda vanavanemate turvalisusele

"Kallid vanavanemad, olete muretsenud selle eest, et meil, lastel, oleks hea ja turvaline üles kasvada – suur tänu teile. Head lapselapsed, täna on see päev, kus ka meil on aeg mõelda meie vanavanemate turvalisuse ja heaolu peale," kirjutas päästeamet sotsiaalmeedias. "Võtke hetk, et kontrollida üle vanavanemate kodused suitsu- ja vingugaasiandurid. Olge ikka regulaarselt kontaktis ja veenduge, et neil on kodus kõik hästi. Eakamatel võiks kodus liikudes telefon kogu aeg juures olla, et vajadusel abi kutsuda."