Üleskutse: heisakem kolmapäeval Rakveres sinimustvalged

"On suur rõõm, et samal päeval saab nurgakivi ka Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja. Nurgakivi sümboliseerib uut algust ja koos loome midagi püsivat, mis teenib meid ja tulevasi põlvkondi. Ootame kompleksi valmimist pikisilmi. Muusikamaja loomine on viimaste aastate suurim investeering nii Rakvere linna kui kogu Lääne-Virumaa jaoks. Oleme pikki aastaid tundnud puudust professionaalsest kontserdipaigast ja multifunktsionaalsest saalist ning peagi astume suure unistuse täitumisele jälle sammu lähemale," rääkis Varek.