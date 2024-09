Oodatakse ideid, kuidas AI abil paremini õppida

Konkursi Solve for Tomorrow eesmärk on suunata noored AI abil paremini õppima. "Tehisintellektist on saanud juba hariduse osa ja õpilased kasutavad seda sageli koolitööde tegemiseks. Soovime ideekonkursi raames lahendada probleemi, kuidas panna õpilasi AI-d kasutama nii, et nad ei laseks kodutööd tehisintellektil enda eest ära teha, vaid kasutaksid seda õppeotstarbel nii, et nad ise samuti õpiksid," selgitas Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.