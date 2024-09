Savijooksjad võtsid mõõtu 26. korda

Jooksu korraldaja Vahur Leemets rääkis, et põhijooksu rada on väga mitmekesine, peale savikarjääri joostakse muulil ja läbitakse kunagise tellisetehase territooriumi ning joostakse ka ümber Aseri tiigi. "Rada on tõusude ja langustega, mis ei ole jooksjatele kerge, aga nagu jooksjad ise väidavad – väga huvitav. Ilm oli seekord lausa suvine, päike säras ja saatis jooksusõpru kogu võistluse vältel. Meenutati eelmise aasta jooksu, kui enne finišit kattus staadion paksu uduga, sportlased ei näinud rada ja ergutajad jooksjaid," jutustas Leemets.