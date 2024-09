Repliik: igasügisene käsitöötund

Mäletan, et kooliajal olin usin ning sain selle tööga ise hakkama. Kui oma laps läks 1. klassi, panin loomulikult jumbu õpikutele nõutud paberid ümber. Aastad on voolanud märkamatult ja nüüd on mul lauanurgal 6. klassi õpikud. Oma viga, et pole sundinud poissi raamatutele kaasi ümber panema. Muidugi näen vaimusilmas seda tulemust ette.