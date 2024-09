Plaanide kohaselt teeb toidupood uksed lahti juba käesoleva aastanumbri sees ning kaupluses saab tööd umbes 20 inimest. "Kuna oleme jaekaubanduses väga head palgamaksjad, siis ilmselt me ei pea muretsema tubli meeskonna komplekteerimise pärast," ütles Lauring, lisades, et tegu saab olema Rakvere piirkonna ühe suurima toidupoega.

2017. aastal Tartus esimese poe avanud firma on nüüdseks laienenud kõigisse suurematesse Eesti linnadesse ja Rakverre jõudmine on ettevõtte arengu loogiline jätk. "Oleme otsinud juba mitu aastat võimalust Rakverre A1000Marketi kauplus rajada, aga kahjuks ei leidnud me siiani sobivat ja suuremat pinda. Täna sai siis õnneks see soov oma lahenduse ja loodetavasti meie tulek vaid rikastab konkurentsi ja toob kliendi tarvis ka hindasid alla," rääkis tegevjuht. "Kõik viimasel ajal avatud uued A1000Marketi kauplused on moodsa sisustusega ning pakuvad laia kaubavalikut alates igapäevasest toidukraamist kuni tööstuskaupadeni välja. Toome ka ise paljusid brände maale ning läbi selle ka saame soodsamat hinda pakkuda. Samas renoveerime järk-järgult vanemaid poode jõudumööda."