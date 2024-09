Reigo Tamme nägu hakkab kõlama tuttavalt

Rahvusooperi Estonia tunnustatud solist Reigo Tamm on saates "Su nägu kõlab tuttavalt" varem osalenud sõprade Lauri Liivi ja Karmo Nigula etteastetes, ta rääkis, et on olnud saate "Su nägu kõlab tuttavalt" innukas vaataja ning on nüüd osalemise võimalusest elevil.

"Kuna olen õppinud klassikalist laulu, siis selles võtmes oleks lihtne jätkata, aga igasugune pop või džäss või hiphop või räpp või rokk on mul keerulisem teha. Ma ei tea, kas ma oskangi teha. Nii et mõtlemisainet oli mul kõvasti," kõneles Reigo Tamm. "See on päris tükk tegemist ja peab jälgima, et ma oma häält ära ei kurnaks. Ühel hetkel saab saade läbi ja siis tahaksin ikka klassikalise laulmisega edasi tegelda. Mul on Estonias põnevat repertuaari ja hooajal tulekul on mitu asja," lisas ta.