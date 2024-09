Rakvere tähistab Arvo Pärdi sünnipäeva kontsertide ja näitusega

Rakvere Vabaduse Koolis on 2.–15. septembrini avatud Athena kunstikooli õpilaste näitus "Kujutades Arvo Pärdi loomingut".

10. septembril kell 18 on Nargenfestival Rakvere Kolmainu kirikus kontserdiga "Peace Upon You, Jerusalem", kus laulab Vox Clamantis dirigent Jaan-Eik Tulve juhatusel.