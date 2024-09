PPA suurõppus Green Victory jõuab Rabassaarde

Piirivalve juht Veiko Kommusaar selgitas, et PPA arvestab oma õppusi planeerides eeskätt ümbritseva julgeolekuolukorraga. "Ei ole vaja pikalt põhjendada, miks PPA fookuses on harjutada suuremahulise migratsiooniründe tõrjumist – Venemaa koos Valgevenega on proovinud meie piirkonnas oma naaberriikide toimimist migratsiooniründe abil häirida nii Poolas, Leedus, Lätis kui Soomes," ütles piirivalve juht. Tuhandete inimeste puhul jääb PPA enda igapäevasest ressursist väheks, sestap on Kommusaare sõnul väga märgiline, et õppusel osalevad ka sõjaväepolitseis aega teeninud reservväelased. Õppusel osalevad erinevates rollides ka sisekaitseakadeemia kadetid, kaitseliitlased, abipolitseinikud ja inimesed partnerasutustest.