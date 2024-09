Tapal alustab väärikate ülikool

Väärikate ülikooli avaaktus on 27. septembril kell 13 Tapa kultuurikojas. Peale avaaktust toimub esimene loeng "Õigeusk Eestis", mille peab Tartu ülikooli usuteaduskonna kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets.

Väärikate ülikooli on õppima oodatud kõik avatud mõttemaailmaga inimesed vanuses 50+ (Tallinnas 60+). Loenguprogrammid toimuvad Eesti eri paikades ja neid saab jälgida ka veebiseminaride ja videoloengute vormis. Kõik loenguprogrammid on osalejatele tasuta. Need, kes osalevad vähemalt 75 protsendil loengutest, saavad Tartu ülikooli täiendusõppe tõendi.