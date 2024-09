Eesti Karude sumomaadleja võitis maailma parimate jõuproovil pronksi

11-liikmelise Eesti koondise peatreener Meelis Höövelson jäi suurvõistluste tulemustega igati rahule. "Noorte maadlejate tase on jätkuvalt tõusuteel, ja ehkki alati võib tahta rohkem medaleid, on praegune tulemus ka väga hea," ütles Höövelson ja lisas, et mitmed sportlased ei jõudnud küll poodiumile, kuid lõpetasid hea tulemusega. Kõrget taset näitab ka see, et enamik koondise liikmeid, kes osalesid U18 vanusegrupis, on nooremad kui 16 aastat.