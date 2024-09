Konkurss tõstab esile maakonna silmapaistvamad ettevõtjad

Alates tänasest on kõigil võimalik esitada kandidaate 2024. aasta ettevõtluskonkursile. Tublisid tegijaid saab esile tõsta eri kategooriates, milleks on aasta ettevõte, aasta toidutoode, aasta toode laiemalt, julge alustaja, aasta õpilasfirma, aasta turismiedendaja, hea ettevõtja ja tubli töötaja.

Traditsiooniliselt on ettevõtluskonkursil läbiv teema, sel korral on fookus virupärasel turismiarendusel, esimest korda antakse välja ka turismiedendaja auhind. "Turismisektoril on väga oluline roll sihtkohta tutvustamisel, eksporditulu suurendamisel ja läbi selle uute töökohtade loomisel. Turismiettevõtted on viimastel aastatel pidanud ületama mitmeid väljakutseid ning nende panus piirkonna arengusse väärib esiletõstmist. Tunnustamine lisab valdkonnale vajalikku tuge ja innustust," põhjendas Lääne-Viru turismikoordinaator Maie Urbas uue auhinnakategooria loomist.