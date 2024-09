Tapale saabus näitusetäis armastust Lätimaalt

Raamatukogu esimesel korrusel saab näha Arta Ozola-Jaunarāja ja Kitija Role töid, teisel korrusel on eksponeeritud pildid, mille loojateks on Alekseijs Naumovs, Gita Treice, Anita Paegle, Anda Strautniece ja Gundega Muzikante.

Näituse kuraatori Viive Noore sõnul on lätlased meie armsad naabrid ja hingelt lähedased ning lähedased on nad meile geneetiliseltki. "Küllap on meil seetõttu paljuski sarnane maitse ja sarnased arusaamad. Seda väikest näitust raamides mõtlesin selle peale, et kui jätta kõrvale kunstnike isikupära, siis midagi on selles näituses seesugust, mis tuletab meelde meie endi näitusi," ütles Viive Noor. "Mitte et lausa võrdusmärki saaks panna, aga kuidagi omane ja armas tundub see näitus küll. Soe ja sõbralik. On pilte, mis pärit raamatutest, ja on pilte, mis ekstra tehtud meie näituse tarvis. Ja ikka armastusega Lätimaalt."



Tapa vallaraamatukogu direktor Kersti Burk tõdes, et näituse piltide vahel liikudes tekib meeldivalt kodune olemine. "Küllap sellepärast, et tegemist on naabritega," sõnas ta.



"Ja nii nagu ikka, on igal kunstnikul oma käekiri: kellel on värvikad muinasjututeemalised pildid, samas paelub osa kunstnikke just mustvalgete lahendustega või on hoopis detailiderohked erksate värvidega kaunid illustratsioonid ja postmargipildid, mis jutustavad lugusid Lätimaast," kirjeldas näitust Kersti Burk.



Kunstinäitust toetab raamatunäitus "Üleaedsed. Lätimaa". "Eestlased ei võistle kellegagi rohkem kui lätlastega, väike rivaalitsemine on läbi aegade meie suhetesse kuulunud, kuid vajadusel on üksteist ikka aidatud. Näitus on pilguheit Lätimaale, täiesti tõsiselt ja ka pisukese huumoriga," nentis direktor.

Näitust "Armastusega Lätimaalt" saab vaadata septembri lõpuni.