Sten Roosi muinasjutuvõistlus kutsub osalema

Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on igaaastane konkurss üks vanemaid laste loomevõistlusi, millel on jätkuvalt rohkelt osalejaid üle Eesti. "Oleme tänulikud, et õpetajad ja lapsevanemad lapsi suunavad ja juhendavad. Nii saavad lood kirja kaunis eesti keeles ning žüriil on rõõm neid lugeda. Ühtlasi on konkurss ka väike kasvulava meie noortele kirjanikele, sest paremad kirjutised jõuavad ajakirja Hea Laps vahendusel laiema lugejaskonnani," rääkis Soone.