Päästjad tegelesid murdunud puudega

Kella 13.10 paiku teatati, et Kadrina vallas Arbavere külas on puu teele kukkunud, ja teataja sõnul on see ohtlik, sest kurvist läbi sõitev autojuht ei pruugi puud õigel ajal märgata. Päästjad reguleerisid kohapeal liiklust ja eemaldasid puu teelt.