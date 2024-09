Ameeriklased treenisid kirde maakaitseringkonna vabatahtlikke

"Eelkõige näeme seda, et Marylandi rahvuskaartlased on väga professionaalsed," sõnas Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Mida meie just õpime, on see, et neil on drillid paigas, meil on siin suur samm järgi võtta."