Miks Ukuaru? Kultuuriekspertidele meeldis see nimi kõige rohkem!

Arvo Pärdi muusikamajaks kutsutud ehitis kannab alates kolmapäevast nime Ukuaru muusikamaja. Miks just sellist, kui mõnedel inimestel tekitab nimi paralleeli hoopis Veera Saare sellenimelise romaaniga, millest omakorda vändati film, milles kõlab Arvo Pärdi kirjutatud "Ukuaru valss".

​Rakvere linnapea Triin Varek kinnitas, et Veera Saare järeltulijatelt on nõusolek nime Ukuaru kasutamiseks saadud. Muusikamajale nime pankust rääkis Varek järgmist: "Oli töörühm, kohtumine kultuuriveduritega, kelle hulgas olid näiteks Kadri Tali, Laine Randjärv ja teised. Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane kaasas erinevaid sihtrühmasid, kellele said töörühma poolt esitatud nimevariandid välja pakutud. Enim toetust leidis Ukuaru."