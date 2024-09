Kunda nimeline lennuk peaks liinile jõudma kuue kuu jooksul

Airbaltic valis avalikul hääletusel oma lennukitele uued nimed. Pilt on illustreeriv.

Lennufirma Airbalticu korraldatud nimekonkurss uutele lennukitele on läbi saanud ning nüüd käivad ettevalmistused, et nimed ka lennukite peale saaks. Firma pressiesindaja Augusts Zilberts kinnitas Virumaa Teatajale, et Kunda nimeline lennuk hakkab teenindama erinevaid lennuliine.