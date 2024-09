Suri Eesti maalikunstnik, kelle tippteosed asuvad Lääne-Virumaal

Eeva-Aet Jänese esimesteks loomingulisteks saavutusteks ERKI lõpetamise järel olid Aseri keraamikatehase abihoone välisseinte geomeetrilised pannood (1973), kivimosaiiki ja sgrafiitot ühendavad, omas ajas novaatorlikud; need on seniajani säilinud. Rakvere (Piira) veterinaarkeskuse freskod (1974–1975), mille fantastilised hiiglasuured taimemotiivid on seinte pinnal sümbioosis geomeetria ja perspektiiviga, oli saavutus, mida märgati ka omas ajas. Kui muinsuskaitse all olevate Rakvere freskode rohekates toonides pinnad pärast äsjast restaureerimist taas freskole omaselt "hingavad", nagu tavatses öelda Eeva-Aet Jänes, siis kommivabriku Kalev samuti kaitse all olnud figuraalsetel freskotsüklitel (1976–1978) on olnud nukram saatus: 80 meetri pikkusest Kalevi kunagise söökla pannoost Pärnu maanteel on alles vaid väike fragment.