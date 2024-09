Annika Laats: «Hingevalu suurust valuskaalal mõõta pole mõtet»

Lühidalt ja lakooniliselt öeldes on see lugu igatsusest saada laps ning sellest, kuidas see igatsus ei täitu, sest oodatud lapsest tuleb meditsiinilistel põhjustel loobuda. Sügavamalt vaadates aga on see lugu, mis käsitleb teemasid, millega kardetakse vastamisi seista – otsa tuleb vaadata naiseks olemise tahkudele, millest avalikult ei kõnelda, kaotustele ja leinale.