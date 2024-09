Juhtkiri: muusikamajast kirjandusmajaks

Kohalikel kultuurisõpradel, kes murega jälginud Lääne-Virumaa keskraamatukogu visa heitlust ruumikitsikusega, vajus ilmselt suu lahti, kui nad said teada, et Rakveres on nüüd Ukuaru maja. Mis muud see saab olla kui raamatukogu uus maja! Virulase Veera Saare 1969. aastal ilmunud ja lugejate südamed võitnud romaan «Ukuaru», millele lisas populaarsust Leida Laiuse suurepärane film, tunnusmuusikaks Arvo Pärdi loodud «Ukuaru valss», on märgiline teos meie kultuuris. Ent me ei räägi ju «Ukuaru valsi» majast, vaid Ukuaru muusikamajast, ja see tekitab kuvandis ambivalentsust ehk lihtsalt öeldes segadust.