Millal me jõuame naftaajastu lõpuni?

Varem arvati, et meil pole palju naftavarusid ja kui need otsa saavad, peame vähendama nafta tarvitamist. Kuid inimesed leiavad pidevalt uusi naftaleiukohti ning nafta ei lõpe ilmselt mitte seetõttu, et see saab otsa, vaid seepärast, et me loobume seda kasutamast.