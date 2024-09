Repliik: kas sa kõduned või küpsed?

Lugesin hiljaaegu intervjuud psühholoog Urve Uusbergiga, kelle sõnul on inimese küpsemisprotsessis väga tähtis jälgida, et kõiges oleks kvaliteeti. On need siis inimsuhted, kultuur, mida tarbime, või maailmavaade, millesse usume, pidev püüdlus kvaliteedi poole tagab selle, et inimene liialt vara kõdunema ei hakkaks. Üks asi on väline vananemine, kuid me ei tohiks vananeda vaimult.