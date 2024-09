Siseminister: politseinikel ja päästjatel palgatõusuks lootust pole

Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev meenutas Läänemetsale ministri sõnu veebruarist, mil Läänemets kinnitas, et tema läheb kindlasti eelarve tegemise ajal valitsuskabinetti ettepanekuga politseinikel ja päästjatel palkasid tõsta. Läänemets tunnistas, et vahepeal on olukord muutunud ja valitsusliidu kokkuleppe järgi tuleb parandada riigieelarve positsiooni, et see mahuks Euroopa Liidus kehtestatud defitsiidilimiidi piiresse.



Ta tõstis esile, et valitsusliidu kokkuleppe järgi kärped õpetajaid, kaitseväelasi, päästjaid ja politseinikke ei puuduta. «Ma arvan, et see on mõistlik kokkulepe, mida ka politsei ja päästjate ja häirekeskuse ametiühingud on soovinud,» ütles Läänemets.



Belobrovtsev küsis, kas palgatõusuootuse asemel peavad siis päästjad ja politseinikud nüüd rahul olema sellega, et neil palka hoopis vähemaks ei võeta. «Täpselt niimoodi ta on. Ma arvan, et see on väga oluline, et me ei kärbi päästjaid ega politseinikke, kaitseväelasi ega õpetajaid. Minu arvates see on õige asi,» vastas Läänemets.