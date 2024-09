Rakveres kohtuvad Kongi muusika ja kliimajutud

Roheteemad võivad esmapilgul tunduda keerulised ja kauged, ürituse eesmärk on tuua need lähemale ja muuta arusaadavaks. Arutelus keskendutakse praktilistele ja kodulähedastele lahendustele, kuidas muuta linnaruumi loodussõbralikumaks ning parandada elukeskkonda. Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur Mihkel Kangur pakub laiemat vaadet praegusele keskkonnaseisundile ning selgitab, kuidas keskkonnaharidus võib aidata kujundada jätkusuutlikku tulevikku. Noorpoliitik, riigikogu liige Hanah Lahe avab kliimaseaduse ja valitsuse tegevuskavade tagamaid, jagades ka noorte perspektiivi kliimaprobleemidest. Kohalik poliitik ja keskkonnaaktivist Andres Jaadla tutvustab, mida on Rakveres juba tehtud ja millised on plaanid, et muuta linn veelgi rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks.