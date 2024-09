Süvenev kriis koolis on klassitäie vanemaid mässama pannud

Vanematel on pahameeleks rohkem kui üks põhjus: neile on segaseks jäänud viis, kuidas sünnituspuhkusele siirdunud õpetaja asemele uus leiti, rahutuks teeb tema puuduv kvalifikatsioon, lisaks vihastab neid kooli juhtkonna jäikus ning tegutsemise tulemusetus, mis on järgnenud vanemate pingutustele olukorda parandada.