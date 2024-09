Baltoscandal ja rannavolle tõid Lääne-Viru turismistatistikasse petlikud arvud

Tänavu juuli alguses kostis kurtmist, et Rakveres ei saagi suuri rahvusvahelisi üritusi korraldada, sest ööbimiskohti napib. Majutusärimehed aga uusi hotelle ehitama ei tõtta, sest nad annavad endale väga selgelt aru, et kaks suursündmust olid ühekordsed projektid ja järgmisel suvel võivad arvud olla hoopis teised. "See on väga selge näide, mida tähendavad linna ja selle majanduse jaoks üks-kaks rahvusvahelist üritust," märkis Aqva hotelli tegevjuht Roman Kusma.