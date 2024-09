Lääne-Virumaa hoiab vähipüügis lippu kõrgel

Keskkonnaameti veeelustiku spetsialist Kerli Pettai täpsustas, et möödunud aastatega võrreldes oli selle aasta suurim erinevus, et jõevähi populatsiooni kaitseks tohtis iga kalastuskaardi omanik püüda kuni 25 vähki, eelmistel aastatel oli selleks arvuks 75. "Kuna püüdmise ülempiir oli eelnevate aastatega võrreldes oluliselt väiksem, püüti vähem ka vähke – sel aastal 13 242, näiteks eelmisel aastal püüti 21 051 vähki. Jõevähi kehtestatud alammõõt on jätkuvalt 11 sentimeetrit ning sellest väiksemad isendid tuleb veekogusse tagasi lasta," selgitas Kerli Pettai.